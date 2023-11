Juniores regionali. Ok Pescia e Lampo

Dopo la sosta forzata, legata ai danni ed ai morti che il maltempo ha creato in Toscana diversi giorni fa, sono ripartiti i campionati giovanili regionali. Il girone B degli Juniores ci regala le vittorie esterne di Pescia e Quarrata Olimpia contro Camaiore (0-5) e Capezzano Pianore (0-1). Perde per 2-0 il Capostrada Belvedere contro la Folgor Marlia, mentre la capolista Lampo Meridien è brava ad imporsi per 1-0 sul Lido Camaiore. Con lo stesso risultato il Forte dei Marmi batte il Valdinievole Montecatini. Casalguidi-Larcianese termina invece 1-3. Nel prossimo fine settimana si giocheranno questi match: Ac. Porcari-Valdinievole Montecatini, Forte dei Marmi-Casalguidi, Lampo Meridien-Camaiore, Larcianese-Capostrada Belvedere, Pescia-Capezzano Pianore, Quarrata Olimpia-Atl. Lucca.

La Pistoiese, capolista del girone C degli Allievi, batte per 5-0 i Giovani Via Nova, salendo così a quota 25 punti e mantenendo due lunghezze di vantaggio sulla Fortis Juventus, che impatta per 2-2 col MontecatiniMurialdo. Male Capostrada Belvedere, Olimpia Quarrata e Margine Coperta, sconfitte da Maliseti Seano (3-4), Rinascita Doccia (1-0) ed Atletica Castello (0-1). Perdono anche gli Allievi B di Merito della Margine, battuti per 2-1 dal Cattolica Virtus. I prossimi incontri in programma sono i seguenti: Giovani Via Nova-San Giuliano, Maliseti Seano-Pistoiese, MontecatiniMurialdo-Zenith Prato, Olimpia Quarrata-Capostrada Belvedere, Valle Ottavo-Margine Coperta; Margine Coperta-Venturina (B di Merito).

Capostrada Belvedere e Pistoia Nord vincono i derby contro Olimpia Quarrata (1-7) e Margine Coperta (2-0), validi per il girone C dei Giovanissimi. La Pistoiese si impone per 2-1 sul campo della Lunigiana Pontremolese. Il prossimo weekend ci regala questi match: Capostrada Belvedere-Pietrasanta, Margine Coperta- AC Montignoso, Pistoiese-Giovani Via Nova, Viareggio-Pistoia Nord.

Simone Lo Iacono