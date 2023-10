Il faticoso avvio di stagione della Larcianese: Calcio a Viaccia per il riscatto

Periodo nero per la Larcianese che subisce la seconda sconfitta consecutiva. Stavolta ha perso tra le proprie mura con il Castelnuovo Garfagnana per una rete a zero. Un passo falso che ha dell’incredibile dal modo come è maturato. Al 70’ l’arbitro concede un calcio di rigore alla Larcianese. Il difensore ospite Inglese, in modo molto ingenuo interviene con un braccio in area di rigore, toccando la palla. Per questo fallo viene nuovamente ammonito e quindi espulso. Si incarica di battere il penalty lo specialista Biagioni, il quale lo tira anche bene, ma trova davanti un ottimo portiere, Papeschi, che si supera e in tuffo devia la sfera in corner. Mancano ancora venti minuti alla fine della partita e la Larcianese accentua la pressione offensiva alla ricerca del meritato vantaggio. Si trova con un uomo in più e ha il dovere di tentare di conquistare l’intera posta in palio. Ma commette l’errore di scoprirsi troppo e su una veloce azione di contropiede degli ospiti, la punta Tersigni, favorito da un errato intervento di un difensore, con un preciso diagonale supera il portiere della Larcianese Pinochi, portando sorprendentemente in avanti nel risultato il Castelnuovo Garfagnana. Nei minuti finali i ragazzi allenati da Cerasa cercano di recuperare il punteggio. Ma la stanchezza fisica, dovuta anche al grande caldo, affievolisce la reazione della Larcianese. Riesce solo a creare un paio di mischie in area di rigore ospite, ma senza rendersi mai pericolosa.

Al triplice fischio finale è grande l’amarezza nell’ambiente viola. Una sconfitta assolutamente immeritata e condizionata fortemente dall’episodio negativo del calcio di rigore fallito. Nella prossima giornata di campionato la Larcianese giocherà in trasferta contro la formazione del Viaccia e ora ha davvero l’obbligo di proporre una buona prestazione e trovare riscatto.

Massimo Mancini