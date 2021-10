Montecatini Terme,10 ottobre 2021 - Era il vincitore che gli organizzatori sognavano. Filippo Baroncini con la fiammante maglia iridata sulle spalle ha tagliato per primo la linea di arrivo nel Viale Verdi e così il Gran Premio Ezio Del Rosso ha potuto festeggiare in maniera splendida l’edizione n. 70 organizzata dal G.S. Le Casette.

Sul traguardo gremito di sportivi si è trattato di un arrivo in parata in quanto assieme al campione iridato c’era il suo compagno di squadra Gazzoli che aveva vinto la corsa di Montecatini per distacco nel 2020. Niente volata tra i due, che si sono guardati in faccia tra gli scroscianti applausi degli sportivi, con la maglia iridata che ha tagliato per primo la linea di arrivo dopo un finale di corsa esaltante.

E sul podio i complimenti di tutti a ricordare la sua impresa in Belgio e questa esaltante affermazione in coppia con Gazzoli, dopo un finale in crescendo che ha messo fuori causa tutti gli avversari.

Da notare che per la Colpack Ballan è stata la quarantesima vittoria stagionale e che Baroncini e Gazzoli 24 ore prima avevano fatto parte del quartetto dello squadrone lombardo che si è laureato campione italiano cronosquadre in Friuli. Il primo toscano Filippo Magli della Mastromarco Sensi Nibali e nella Top Ten anche il suo compagno Marcellusi. In 110 al via e 63 gli arrivati.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Filippo Baroncini (Colpack Ballan) Km 184,5, in 4h29’37”, media Km 41'058; 2) Michele Gazzoli (id.); 3) Matteo Baseggio (General Store) a 18”; 4) Luca Coati (Qhubeka); 5) Francesco Di Felice (MG Kvis); 6) Magli F:; 7) Pirro; 8) Dapporto; 9) Marcellusi; 10) Parravano.