Fabo in cerca dell’impresa

Raramente negli ultimi anni di basket a Montecatini Terme si è respirata un’attesa tanto febbrile per una sfida cestistica come quella vissuta in città in questa ultima settimana, viatico per Libertas Livorno-Fabo Herons Montecatini in programma oggi pomeriggio alle 18 al PalaMacchia di Livorno.

A tre giornate dal termine della regular season la posta in palio è alta per entrambe le compagini: con un successo i labronici, capilista del Girone A di Serie B davanti ai cugini della Pielle, sarebbero praticamente certi di chiudere il campionato davanti a tutti, mentre la formazione termale, vincendo al PalaMacchia, non solo centrerebbe la quattordicesima vittoria consecutiva, mettendo ancora più pressione a Piombino e Vigevano, ma certificherebbe anche il nuovo status di squadra d’èlite della categoria.

Per questo al termine della sfida di domenica scorsa contro Oleggio coach Federico Barsotti aveva invocato l’esodo del popolo rossoblù in direzione Livorno. Messaggio ricevuto: nell’impianto di via Allende ci saranno quasi 400 montecatinesi a incitare i propri beniamini: "E’ un appuntamento importante per la città – ammette il tecnico degli Herons – e io da uomo di sport me lo voglio godere. Volendo essere realisti sarà molto dura arrivare nei primi quattro posti e disputare i veri playoff; ci troveremmo probabilmente a giocarci il nostro vero obiettivo, ovvero l’approdo in B d’eccellenza, in palcoscenici molto diversi rispetto a quello che troveremo al PalaMacchia. Per questo ho detto ai ragazzi di vivere la gara contro la Libertas come se fosse una partita di playoff e di cercare, per quanto possibile, di divertirsi all’interno di quella che sarà un match sicuramente difficile".

Ci vorrà infatti un’autentica impresa per abbattere una corazzata come quella allenata da coach Marco Andreazza, che davanti al proprio pubblico è ancora imbattuta e vanta un record di 13 vittorie e zero sconfitte: "Probabilmente – sorride Barsotti – servirà anche qualcosa di più di un’impresa. Tuttavia è per questo che lavoriamo in settimana, per misurarci contro i migliori. All’andata siamo stati protagonisti di una gara solida, che abbiamo condotto per oltre trenta minuti, ma tutto ciò non è bastato per vincere. Dovremo giocare con grande dinamismo e con estrema lucidità quando avremo la palla in mano, consapevoli che quelli che contro altre squadre sarebbero buoni tiri contro una squadra come la Libertas diventano conclusioni a bassa percentuale di realizzazione".

Filippo Palazzoni