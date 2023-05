Demollari si conferma campione italiano e ora tenta l’assalto alla corona europea

Cresciuto sportivamente nella palestra Wellness Club di Borgo a Buggiano sotto la guida del maestro pontigiano Massimo Bosio, Marvin Demollari si è confermato campione italiano dei pesi leggeri, titolo che aveva fatto suo nel novembre del 2022, quando al Palasantuoro di Roma aveva letteralmente demolito il pugile di casa Daniel Spada. Ancora una volta, per il boxeur albanese di nascita, ma ormai valdinievolino, una sfida tutta in trasferta: al PalaBrumatti di Gorizia ha trovato ad attenderlo il friulano Francesco Santacroce, avversario che conosceva bene, per averlo già affrontato due volte in passato, con una vittoria per parte. Un rivale che vantava un cammino di tutto rispetto, con 11 vittorie, un pari e due sole sconfitte. Ma contro il Demollari in gran forma visto in Friuli, non ce ne sarebbe stato per nessuno. Al termine delle dieci riprese non ci sono stati dubbi: netto il vantaggio di Marvin sui cartellini di tutti e tre i giudici, 100-90, 100-89 e 100-91, che hanno assegnato una netta vittoria al 28enne. E presto, per Demollari, arriva un’occasione davvero importante: il 9 giugno, alla York Hall di Londra, combatterà per il titolo europeo di categoria IBF contro il forte mancino britannico Mark ‘Thunder’ Chamberlain, 24 anni, 12i incontri tutti vinti. Pronostico tutto per il pugile di casa, ma l’italo-albanese ha dalla sua tanta determinazione e la voglia di provarci.

Emanuele Cutsodontis