Su e giù per i colli pievarini, di corsa ricordando David Ignudi

Pieve a Nievole (Pistoia), 1 giugno 2025 – La commozione era evidente sul volto di Giancarlo Ignudi, nel luogo simbolico di Via delle Cantarelle a Pieve a Nievole, da dove in passato aveva dato il via a numerose manifestazioni sportive insieme al figlio David, collaboratore della redazione di Montecatini Terme de La Nazione. Proprio da lì, alle ore 9, è partita — con il supporto organizzativo della Montecatini Marathon — la prima edizione del Trofeo David Ignudi, gara podistica dedicata alla memoria di un uomo che, insieme al padre, ha rappresentato un punto di riferimento prezioso e indelebile per la comunità locale e il mondo del podismo.

Qui LA FOTOGALLERY DI REGALAMI UN SORRISO

Il cuore pulsante dell'evento è stato lo "Spazio festa", lo stesso spazio da cui David aveva più volte coordinato eventi sportivi, tornato oggi a vivere come punto di partenza e arrivo di una gara di 13 chilometri. Un percorso suggestivo, fatto di continui saliscendi tra i verdi colli pievarini, che ha guidato i podisti alla scoperta di un territorio affascinante e generoso. La manifestazione si è svolta sotto l’egida del Comitato UISP di Pistoia. Il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un Sorriso.