Podismo, la 10 K Run Empolese: foto e classifica

Empoli, 1 giugno 2025 – Dalla pista dello stadio Carlo Castellani di Empoli è partita la quarta edizione della 10K Run Empolese, organizzata dalla Podistica Empolese 1986.

Un appuntamento che ha offerto ai partecipanti l’occasione di testare il proprio stato di forma e confrontarsi sui 10 km esatti di un tracciato interamente pianeggiante, ideale per misurarsi sul piano cronometrico. La manifestazione, promossa sotto l’egida della Uisp e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Empoli, ha previsto anche un’opzione non competitiva sulla distanza di 5 km, rivolta a chi ha voluto vivere l’emozione della corsa in modo più libero.

Partenza e arrivo sono stati posti su ciò che rimane dell’anello dello stadio Castellani, un tempo considerato tra le strutture più belle dedicate all’atletica leggera: un dettaglio che ha aggiunto un tocco di nostalgia e significato a una giornata già ricca di emozioni. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.