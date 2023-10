Viaggiatori nel tempo, il video di Riccardo Azzurri premiato al Montecatini Film Festival

Montecatini, 22 ottobre 2023 - Il video realizzato sul brano "Viaggiatori nel tempo" scritto da Riccardo Azzurri e duettato con il tenore Stefano Fini, è stato proiettato e premiato al Montecatini International Short Film Festival. “Sono felicissimo – spiega Azzurri - che il video "Viaggiatori nel tempo" sia stato premiato al MISSF di Montecatini Terme quale migliore musica e poesia con menzione alla fotografia di Max Perissi regista. Una esperienza indimenticabile grazie al presidente Marcello Zeppi che ha avuto parole di grande spessore ed encomio per il lavoro che ha visto impegnati il grande Sergio Forconi, Stefano Fini, Alessio Ezio Gensini, Iuliana Popa , Alessio Cavallaro, Smeorita Popa e il sottoscritto con l'organizzazione della SPManagement di Silvia Papucci. È stata una sinergia vincente in una cornice magistralmente curata da Max Perissi. Mi ha fatto vivere pensieri e ricordi al grande mio nonno, professor Paolo Azzurri attore e regista pioniere del cinema muto, che aveva fondato nel 1914 la prima casa cinematografica a Firenze con la Scuola Artistica in via Cavour a Firenze, gli stabilimenti di posa in via Gianbologna ed una succursale a San Paolo del Brasile. Dentro di me ho dedicato a lui questo premio”. Maurizio Costanzo