Torna l'irresistibile comicità di Francesco Cicchella al Verdi di Montecatini Terme

Montecatini Terme (Pistoia), 11 aprile 2025 – Torna al Teatro Verdi di Montecatini un campione d’incassi: Francesco Cicchella. Questa sera, a partire dalle 21, l’attore comico e imitatore napoletano porterà “Tante belle cose” sul prestigioso palcoscenico termale: un’ora e mezza di comicità per un tutto esaurito annunciato (tutti gli artisti campani, Cicchella in primis, da queste parti da sempre fanno sold out). In un salotto televisivo, un Cicchella ormai sessantenne sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi dunque per l’ultima volta. In questo momento di commiato, l’artista partenopeo traccia un bilancio della sua lunga e brillante carriera.

Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare si distingue: una serata a teatro, un punto di svolta che ha segnato indelebilmente la sua vita. Lo spettacolo Tante belle cose diventa così un viaggio nel tempo, un flashback che ci riporta proprio a quella serata indimenticabile. Sul palco, Cicchella ci regala un'esibizione unica, un mix esplosivo di sketch esilaranti, performance indimenticabili e momenti di grande emozione, tutti caratterizzati dal suo inconfondibile talento comico.

Ma la serata prende una piega inaspettata, quando accade quel qualcosa che sconvolge gli equilibri dello show. In questo one man show innovativo, Cicchella gioca non solo con i suoi personaggi, ma anche con sé stesso, proiettandosi nel futuro per poi tornare in un passato – il presente – che ha segnato la sua carriera. Il varietà si fonde con una narrazione cinematografica, dando vita a un’esperienza teatrale coinvolgente, in cui musica, risate e un tocco di magia si intrecciano per raccontare una storia che va oltre i confini del tempo. L’ultima volta al “Verdi” di Montecatini Terme con “Bis”, Cicchella ebbe la standing ovation.