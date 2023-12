Musica, giovani talenti crescono sotto lo sguardo di Massimo Guidi

Montecatini Terme, 10 dicembre 2023 – Tanta dedizione per vedere i giovani talenti della musica crescere e affermarsi. Massimo Guidi, vocal coach e direttore artistico della M&M – D&G Music e Estro Records, del resto ne ha lanciati, di talenti, mettendosi nella giusta sintonia con i talent show: Tommaso Cesana, che ricordiamo ad Amici 2021, a X Factor Andrea Biagioni (2016), Camille Cabaltera (2017), Sofia Tornambene (vincitrice nel 2019).

Nel 2020 l’incontro con il torinese Fellow (X Factor 2021), che vedremo il 19 dicembre su RaiUno alla finale di Sanremo Giovani 2023 con “Alieno” (Warner).

“Sacrifico ogni mio spazio per i miei allievi-artisti, vederli realizzati per me non ha prezzo”, dice Guidi, che dal 2022 collabora e lavora con grandi nomi della musica italiana come produttore, manager e vocal coach. E adesso incrocia le dita per un altro dei suoi pupilli.