Vincere senza brillare. La T Gema è tutta sostanza

Brutti, sporchi e cattivi sì, ma in questo caso anche vincenti. Ed è ciò che conta di più. Il fondamentale successo in casa della Ristopro Fabriano ha garantito a La T Tecnica Gema un Natale da seconda forza del girone B di Serie B Nazionale. Nelle Marche la squadra di Marco Del Re non ha certo brillato, almeno a livello offensivo, ma il risultato era troppo importante per badare alla forma: contava la sostanza e di sostanza ne hanno messa eccome in campo Savoldelli e compagni, tenendo a poco più di 60 punti una squadra che davanti al proprio pubblico ne segna in media quasi 80 a partita, dominando sotto le plance (46 a 31 il conto dei rimbalzi a favore de La T Gema, con il dato monstre dei 20 rimbalzi offensivi catturati) e collezionando 7 rubate, statistica in cui i leoni termali sono fra i primi della pista in B Nazionale. Senza il 7/26 da dietro l’arco e soprattutto l’8/17 ai liberi la vittoria sarebbe stata sicuramente più rotonda e i rossoblù si sarebbero risparmiati il finale al cardiopalma: "Sarà stata anche una partita non pulita, con basse percentuali e tante imprecisioni, ma dipende anche dalla situazione in cui ti trovi e dall’avversario che devi affrontare – commenta coach Del Re - Contro Fabriano mi aspettavo una gara del genere, devo dire che i ragazzi sono stati sempre sul pezzo, abbiamo fatto un po’ di fatica sulla transizione difensiva e su questo e altri aspetti lavoreremo da qui a domenica".

Adesso la strada che conduce alla qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di categoria, in programma a Genova il 14 e 15 marzo 2025, si fa leggermente più in discesa. Servono altre due vittorie a partire dal match di domenica al PalaCarrara contro Piombino, da preparare in una settimana particolare: "Non era mai successo che in Serie B ci fosse una giornata di regular season fra Natale e Capodanno, siamo comunque riusciti a dare un giorno e mezzo libero ai ragazzi per farli stare più sereni e permettere loro di passare il 25 con le proprie famiglie – rivela il tecnico livornese –. I primi giorni della settimana li abbiamo dedicati al lavoro fisico e di scarico, da domani (oggi ndr) entreremo più nel dettaglio della preparazione della gara, contro un avversario che con Fabriano ha molti tratti in comune".

