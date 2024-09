Viabilità in Valdinievole, arrivano 33 milioni. “Svolta per la mobilità”

Valdinievole, 14 settembre 2024 – Tre interventi sul territorio della Valdinievole con un investimento totale di 33 milioni di euro con un obiettivo chiaro: offrire alla comunità un sistema di infrastrutture e viabilità che possa agevolare l’economia e la dimensione sociale del territorio. Un pacchetto di lavori su tre progetti è stato inserito dalla Regione Toscana nel programma di interventi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione. Il governatore Eugenio Giani ha voluto intervenire in Valdinievole in tre direzioni: sistemare l’intersezione fra la strada regionale 435 e la strada provinciale 40 della Nievole nel comune di Serravalle Pistoiese per migliorare il collegamento fra Pistoia e la Valdinievole (quasi 10milioni di euro); a Larciano sarà riorganizzato il sistema viario relativo alla provinciale 25 e alla regionale 436, in modo da liberare il centro storico e valorizzare la strada regionale 436 anche conosciuta come ’Francesca’ (15milioni circa, di cui oltre 11 finanziati con Fondi Fsc), mentre con 12 milioni verrà completato il progetto generale (lotto 4) della Variante alla SR436 ‘Francesca’ tra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni in località Biscolla nei comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole (12milioni). Il primo ad andare a gara sarà il progetto sulla viabilità di Larciano per il quale a luglio si è conclusa la conferenza dei servizi. Per gli altri due progetti le conferenze dei servizi sono attualmente in corso.

Tutti gli interventi sono stati presentati ieri dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli e i sindaci dell’area: presenti la sindaca di Larciano Lisa Midei, la sindaca di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti, e il vicesindaco di Pieve a Nievole Erminio Maraia , l’assessore di Serravalle Pistoiese Maurizio Bruschi e la vicesindaca di Ponte Buggianese Maria Grazia Baldi.

“È evidente – ha detto Giani – che con questi interventi puntiamo alla modernizzazione infrastrutturale della Valdinievole. Si tratta di progetti significativi che rappresentano una parte importante nei collegamenti viari della Toscana, che vanno a completare un contesto di potenziamento, anche dal punto di vista del trasporto ferroviario, dal 1 settembre 2025 infatti avremo il raddoppio della ferrovia da Montecatini e Pistoia e complementare a questo una serie di opere che già stanno vedendo la luce come il sovrappasso da Pieve a Nievole a Monsummano Terme”.

Baccelli ha sottolineato l’importanza dell’ intervento sul ponte di Seravalle “un’intersezione molto critica e difficile da risolvere. In prospettiva poi ci sarà anche il terzo lotto della Firenze Mare che insieme al raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini porteranno nella zona della Valdinievole una mobilità al passo coi tempi”.