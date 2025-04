Bus navetta per studenti dalle zone del Montalbano bloccate dalle frane

Da venerdì 4 aprile parte il servizio del bus navetta che servirà agli studenti del Montalbano che frequentano le scuole medie superiori di Pistoia ad arrivare nel centro di Lamporecchio, da dove partiranno i pullman di Autolinee Toscana che attraverso il Serravalle raggiungeranno Pistoia. L’intervento del Comune di Lamporecchio arriva in seguito alle frane che hanno costretto alla chiusura la SP9. "Il nuovo percorso, più lungo rispetto al consueto, ha comportato un inevitabile aumento dei tempi di percorrenza con notevoli disservizi in special modo per gli studenti che frequentano gli istituti scolastici superiori di Pistoia – si legge nella nota dell’amministrazione di Anna Trassi –. In attesa che Autolinee Toscane trovi una soluzione adeguata alle esigenze degli studenti, ci siamo prontamente attivati per individuare soluzioni rapide ed efficaci. Infatti, è stato istituito un servizio bus navetta in modo da permettere a studenti e studentesse residenti nelle frazioni collinari sia di raggiungere le rispettive sedi scolastiche in orari consoni allo svolgimento delle lezioni, che di fare ritorno a casa in orari decenti. Un servizio navetta specifico per il mercato settimanale e per il supermercato Unicoop, rivolto però a soggetti fragili e anziane, non automuniti è stato attivato esclusivamente per la mattina del venerdì. Con Autolinee Toscane – conclude il documento – è in corso un monitoraggio costante della situazione, e se necessario valuteremo ulteriori modifiche agli orari e ai percorsi, nell’ottica di garantire un servizio sempre più adeguato alle esigenze degli studenti".

M. M.