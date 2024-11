Via Firenze fra degrado e pericoli. Problema alta velocità da risolvere. Il Comune chiede un autovelox

Non si placano le proteste dei cittadini i di Lamporecchio che abitano in via Firenze che denunciano il degrado della strada e il pericolo costante causato dalla velocità con la quale transitano in ogni ora del giorno macchine e motorini. Hanno già inviato un documento di denuncia, firmato da oltre trenta famiglia, indirizzato al comune di Lamporecchio, alla Provincia di Pistoia e al Prefetto. Sulla questione è intervenuto Massimo Scardigli, assessore del comune di Lamporecchio alla viabilità, trasporti e polizia municipale, il quale si fa portavoce delle proteste dei cittadini, attraverso l’invio di una raccomandata alla provincia di Pistoia. "Questa strada oggetto della protesta dei cittadini è di competenza della Provincia. È una cosiddetta strada provinciale. Il comune di Lamporecchio può solo intervenire con l’installazione dei cartelli segnaletici. Il resto, e parlo dell’asfaltatura, della manutenzione del manto stradale è tutto di competenza provinciale. Anche per quanto riguarda l’installazione di un autovelox fisso, per convincere gli automobilisti a una velocità più adatta per la zona, la nostra amministrazione non ha la possibilità di intervenire. Possiamo di volta in volta, con l’intervento della polizia municipale, piazzare dei dispositivi mobili, con la presenza dei vigili che devono subito contestare l’irregolarità. E questo lo stiamo già facendo e continueremo a farlo".

"Capiamo il disagio dei cittadini. Per questo motivo, l’aministrazione comunale, ha inviato una Pec alla Provincia di Pistoia, con la quale si chiede con urgenza che la strada provinciale 010 sia inserita nell’elenco delle vie da asfaltare. Così come deve essere affrontato – conclude l’assessore Scardigli – il problema dell’alta velocità, denunciato nella lettera dai cittadini, residenti in via Firenze. Per quanto riguarda l’installazione di una postazione fissa per controllare la velocita, l’amministrazione sta percorrendo l’iter burocratico che le norme in vigore prevedono. Una questione che complessivamente deve essere affrontata dalla autorità competenti e risolta prima possibile". Ricordiamo che via Firenze è un’arteria importante per la circolazione di Lamporecchio, che congiunge il centro del paese con le frazioni di Cerbaia e Mastromarco.

Massimo Mancini