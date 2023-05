Tommaso Mattei stanco e felice alla “Traka”: in Catalogna 32 ore di pedalate

Monsummano Terme (Pistoia), 20 maggio 2023 - Un’esperienza indimenticabile. Per il 44enne Tommaso Mattei, nativo di Grosseto, ma residente a Monsummano Terme, aver ultimato la Traka 2023, con partenza da Girona in Catalogna indossando i colori del Cykeln Team, è stato il coronamento di un sogno. La Traka è una pedalata non competitiva che si snoda lungo strade e paesi. Il tempo totale per completare il percorso è 32 ore, che i partecipanti possono organizzare a loro piacimento. Fa parte del circuito Gravel Earth Series e propone 4 percorsi (360, 200, 100 e 50 km) per gravel bike, bici da montagna. Mattei ha optato per quello da 200.

"È stato tutto molto bello – commenta entusiasta – soprattutto l’energia che si respirava nell’aria. La città di Girona è sempre affollata di ciclisti, ma alla Traka c’erano davvero tante persone e tutte animate dalla stessa passione per lo sport. C’era un senso di unità e supporto reciproco, che mi ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande. L’organizzazione della manifestazione è stata impeccabile".

Tante le emozioni durante la prova. Qual è stata la parte più difficile della gara? Com’è riuscito a superarla? "Il tracciato è molto scorrevole; gli ostacoli maggiori, il primo caldo stagionale e la polvere. Qualche singletrack, ma nulla di impossibile. Ogni volta che giungevo a un check point, provavo una sensazione di gioia e orgoglio e questo mi spingeva ad andare avanti. Vedere persone comuni sfidare e superare i propri limiti mi ha fatto capire che tutto è possibile, basta crederci e impegnarsi. La Traka non è solo una gara, è anche un’occasione per scoprire il territorio, incontrare persone nuove e gustare cibo e vino. Ci sono numerose attività organizzate, come tour guidati e workshop sul mondo del ciclismo e molti locali offrono servizi specifici per i ciclisti, come il noleggio di biciclette. Inoltre Girona è una città molto accogliente, con una vibrante scena culinaria e un’atmosfera rilassata e amichevole. Tutto questo si riflette nella sua cultura e nella sua gente. Il ciclista è molto rispettato sulla strada, non come da noi dove gli automobilisti guidano senza pensare che i ciclisti sono vulnerabili e che un incidente con un ciclista può avere conseguenze gravissime".