Torna ’Pescia horror street’. L’evento in piazza Matteotti

Torna in città, in una nuova sede, una delle feste più amate: grazie all’Ente Halloween di Pescia e della Valdinievole domani, alle 15, in piazza Matteotti, ecco ’Pescia Horror Street’, un pomeriggio di festa pensata per i più piccoli, ma non solo. A presentare l’evento il presidente dell’Ente, Benedetto Bonazzi, affiancato dal sindaco Riccardo Franchi e tutta la giunta comunale. "Una festa molto attesa dai bambini e dalle loro famiglie – commenta il primo cittadino –, un momento di divertimento che dimostra l’attaccamento alla città da parte di un’associazione sempre molto attenta ai bisogni della comunità". Lo scorso anno, dopo due rinvii a causa del maltempo, gli organizzatori furono costretti ad annullare. La grossa novità consiste, sicuramente, nello spostamento da Borgo della Vittoria ai giardini di piazza Matteotti. "L’evento è nato in Borgo – ricorda Bonazzi –e fin dalla prima edizione è andato crescendo. C’erano, però, state delle lamentele, perché l’organizzazione imponeva la chiusura al traffico delle strade del centro. Per questo abbiamo pensato di spostarci in un altro spazio meritevole di valorizzazione".

Dopo il successo ottenuto dalla gara delle maschere, quest’anno viene riproposta. L’associazione culturale Arte e Progetto di Migliarino terrà un laboratorio di ceramiche. I volontari dell’associazione organizzatrice cureranno lo spazio del taglio zucche; la Croce Rossa Italia organizzerà una serie di giochi, previsti anche trucca bimbi e, grazie a Professor Magic, uno spettacolo di magia. E poi, bomboloni, brigidini e tanti chicchi. Infine, un set fotografico a tema, dove chi vorrà potrà farsi fotografare, per avere un ricordo della giornata.

Emanuele Cutsodontis