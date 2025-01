Studenti del Sismondi-Pacinotti ottengono la qualifica di Oss

Qualifica regionale Oss per un gruppo di studenti del Sismondi Pacinotti. Nove fra studenti e studentesse diplomati nell’anno scolastico 2023-2024 dell’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale hanno superato l’esame di qualifica che li ha decretati operatrici e operatori socio sanitari. Per il sesto anno consecutivo un gruppo di studenti del Sismondi-Pacinotti consegue ha tagliato questo traguardo. Questa interessante e vantaggiosa opportunità è possibile grazie all’accordo tra Asl, Ufficio Scolastico Regionale e gli istituti professionali della provincia e consente agli alunni di inserirsi facilmente e rapidamente nel mondo del lavoro.

"Il percorso per diventare Oss – spiega la preside Oria Mechelli – inizia nella classe terza. Durante la classe quinta e subito dopo l’esame di Stato, i ragazzi fanno il tirocinio nei vari setting dell’ospedale di Pescia. Il percorso si è concluso lo scorso 20 dicembre, quando gli ex alunni hanno sostenuto l’esame di qualifica superando prova orale e pratica".

Per la comunità scolastica è motivo di grande soddisfazione poter donare al territorio della Valdinievole la professionalità e la competenza di giovani allievi qualificati. Mechelli si congratula con gli studenti e le studentesse che hanno concluso il percorso di attività formative finalizzate all’acquisizione della qualifica Oss e ringrazia la referente scolastica tutor del corso OSS Veronica Mariotti. "Un ringraziamento particolare - conclude - alla direttrice del corso OSS dell’Azienda Sanitaria ASL Toscana Centro Lucia Baldi che, insieme ai suoi collaboratori, ha accompagnato e guidato gli studenti in questo lungo e proficuo percorso".

Giovanna La Porta