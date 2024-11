Steward come sentinelle. Del Rosso guarda a Firenze per la lotta al degrado

Il Comune propone ai commercianti l’attivazione del ’Protocollo Negozio Sicuro’, per attivare un servizio di steward per combattere il degrado e aiutare i cittadini a segnalare situazioni a rischio alle forze dell’ordine. Il sindaco Claudio Del Rosso ha incontrato ieri mattina in municipio le categorie, al fine di parlare di questo argomento. "Il nostro modello – spiega – è Firenze, dove Comune e categorie hanno sottoscritto ormai da qualche tempo questo progetto in prefettura. Questa iniziativa andrebbe a fornire un ulteriore strumento che andrà a integrarsi con il servizio di vigilanza notturna degli edifici di proprietà comunale che che aderirà a Mille occhi sulla città".

Del Rosso annuncia un ulteriore potenziamento del sistema di videosorveglianza a Montecatibi. "Vogliamo installare trenta telecamere in più – sottolinea – nella parte della città compresa tra viale Verdi, la parte di via Marconi dove si trova il liceo Salutati e il l parcheggio di via San Marco. Puntiamo a installare anche un sistema di cartellonistica che possa fare capire a eventuali malintenzionati che commettere un crimine in città è assai rischioso, visto il sistema di videosorveglianza, e contribuire a un efficace sistema di prevenzione". Il sindaco attende adesso di conoscere le valutazioni delle categorie.

A Firenze, il Comune, lo scorso maggio, in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, ha attivato un servizio di vigilanza privata ad hoc. L’attività, voluta e finanziata dall’amministrazione di Sara Funaro, è nata per reagire alla raffica di vandalismi che si sta diffondendo a macchia d’olio in ogni zona della città, anche nel centro storico. Il progetto ha portato in strada guardie giurate e vigilantes, ingaggiati grazie alla collaborazione con i centri di assistenza tecnica di Confesercenti e Confcommercio.

Le guardie giurate svolgono servizio notturno di vigilanza dalle 23 alle 6 del mattino nelle zone della città maggiormente colpite dal fenomeno delle spaccate come, appunto, quelle che vanno dal centro storico alle aree di San Jacopino, a Novoli, piazza Pier Vettori e piazza Dalmazia. Ogni notte sono attivi dieci i mezzi dei vigilantes di diverse aziende di sicurezza che si occupano del servizio, coordinati dal comando dei vigili giurati, per conto di Confcommercio e Confesercenti.

Daniele Bernardini