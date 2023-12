Spazzatrice in fiamme a Lamporecchio, danni alle vetrine dei negozi

Lamporecchio (Pistoia), 29 dicembre 2023 – Una spazzatrice in fiamme a Lamporecchio: il mezzo – per cause da accertare – ha preso fuoco in piazza IV Novembre. fiamme altissime, una scena davvero impressionante, con il fuoco che ha danneggiato le vetrine di alcuni negozi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme supportato da un’autobotte della sede centrale di Pistoia, intervento che ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ai negozi. Non ci sono per fortuna persone coinvolte.