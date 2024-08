Operazione sicurezza. Del Rosso incrementa l’organico dei vigili

Il Comune punta a rafforzare l’organico della polizia municipale con azioni concrete. Il sindaco Claudio Del Rosso, durante un’intervista rilasciata a Tvl Pistoia, ha ricordato che al comando di via del Salsero "è appena arrivato un funzionario e presto ne arriverà un altro. Entro la fine dell’anno riusciremo ad assumere un altro agente, mentre nel 2025 ne prenderemo altri cinque". L’organico della polizia municipale di Montecatini è da tempo in difficoltà, a causa delle scarse risorse umane disponibili in una città che, a causa delle presenze turistiche ha esigenze piuttosto importanti in questo campo. Quest’estate, non sono mancate le polemiche per la ridotta presenza dei vigili urbani lungo le strade più transitate dai bus turistici, nei confronti dei quali è necessario prestare sempre attenzione. A queste problematiche si aggiunge la necessità avviare una serie di controlli delle residenze. Un’altra attività conseguente al potenziamento della polizia municipale è un aumento dei controlli legati al mancato rispetto del decoro urbano.

Marco Silvestri, assessore alla polizia municipale, conferma che "già dalla campagna elettorale, la coalizione ha garantito che sarebbe intervenuta sull’organico, a causa del ridotto numero di agenti a disposizione. La polizia municipale svolge molti compiti importanti in città, dal controllo della sicurezza stradale a quello delle attività produttive. Ci vogliono uomini per fare tutte queste cose". Il 30 settembre, tra l’altro, scadrà la proroga della posizione organizzativa dell’attuale comandante Domenico Gatto, concessa dal sindaco Del Rosso al momento del suo insediamento. L’amministrazione sarà quindi chiamata presto a prendere una decisione sulla riconferma o meno del funzionario. La polizia municipale assolve a tre compiti fondamentali per la sicurezza. Opera negli spazi pubblici per garantire la regolarità della vita quotidiana, collabora con gli altri servizi della pubblica amministrazione per migliorare la qualità dello spazio pubblico (dalla manutenzione dei parchi e delle strade all’intervento contro i fenomeni di marginalità che esistono nelle città), e collabora con le forze di polizia nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine pubblico.

Il calo di organico del personale a Montecatini ha portato numerosi problemi e peggioramenti In questi settori. Il Comune, attraverso queste prime assunzioni, cerca di trovare una soluzione concreta a un problema complesso.

Daniele Bernardini