Sostegno all’Auser Larciano dal Montalbano Cecina Calcio

In occasione delle festività natalizie, la società sportiva di calcio Montalbano Cecina ha devoluto un contributo economico ad una associazione del territorio: l’associazione Auser di Larciano, impegnata nel mondo del volontariato, che fornisce molti servizi alla comunità, con una particolare attenzione al mondo degli anziani. Il presidente del Montalbano Cecina Calcio, Fabrizio Falasca ha direttamente consegnato la busta, contenente la donazione, al presidente dell’Auser di Larciano Mara Duccetti, che ha ringraziato per la sensibilità e vicinanza dimostrata. "Essere vicini anche al mondo sociale e educativo sarebbe un dovere di tutti noi, in questo crediamo di essere in prima linea – ha detto Falasca –. Purtroppo, e lo dico con rammarico, capita anche di ricevere critiche sul nostro operato, da chi invece dovrebbe gioire di chi porta avanti i valori fondamentali per una associazione. Proseguiremo comunque questo nostro impegno sportivo, educativo e sociale, cosa in cui crediamo fortemente. Ringrazio – ha chiuso Falasca- l’Auser per le tante e utili attività di volontariato che svolge sul nostro territorio".

m. m.