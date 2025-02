Scuola, iscrizioni in crescita. Martini e Salutati sorridono

Successo di iscrizioni per le due scuole superiori di Montecatini, l’Alberghiero Martini e il Liceo Salutati. Soddisfatto e orgoglioso per il tetto raggiunto di quasi 200 alunni il dirigente del Martini Riccardo Monti: "Mi fa piacere – ha scritto il preside divulgando il proprio messaggio attraverso le pagine social della scuola – condividere l’ottimo risultato ottenuto dalla nostra scuola: 197 iscritti (una trentina in più dell’anno scorso, ndr) e altri sicuramente arriveranno in questi giorni grazie ai ritardatari. In un momento in cui tutti scendono a causa del calo demografico e gli alberghieri toccano il minimo storico, noi aumentiamo in modo significativo: grazie a tutti coloro che hanno attivamente collaborato a questo grande successo". In effetti un risultato contro tendenza rispetto all’ appeal che oggettivamente gli alberghieri hanno perso a livello nazionale. "Le attività di orientamento al Martini vengono gestite con cura e attenzione, con un lavoro di squadra che va avanti per settimane – prosegue Monti –. Anche la comunicazione viene utilizzata, attraverso i social, come strumento fondamentale per diffondere in maniera capillare la nostra offerta formativa. Gli open day si sono svolti nei laboratori. Gli studenti di terza media interessati a conoscere l’offerta della scuola hanno preso parte concretamente, per una giornata, alle attività di cucina, pasticceria, sala e ricevimento insieme agli alunni del Martin".

Trenta iscrizioni in più anche al Salutati: "Siamo passati – ha detto la preside Simona Selene Scatizzi – dalle 185 domande del 2024 alle 215 domande del 2025. Siamo pertanto soddisfatti dell’andamento delle iscrizioni, in particolare sono aumentate le preferenze per il liceo economico sociale e il liceo scientifico ad indirizzo sportivo". Un leggero aumento di iscrizioni si registra rispetto all’anno precedente anche al liceo scientifico ordinario, dove sarà attivata anche la curvatura ’Informatica per l’intelligenza artificiale’. "Ringrazio la proprietà dell’ex Settembrini e lo sforzo della Provincia per il reperimento di nuovi spazi – ha detto ancora Scatizzi –. Resta tuttavia sempre più necessario individuare per il futuro prossimo un plesso aggiuntivo dove allocare più classi per soddisfare la crescente domanda dell’utenza".