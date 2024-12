Scattate le indagini dei carabinieri. Le reazioni di Del Rosso e Fanucci

I carabinieri della Compagnia di Montecatini sono già partiti con le indagini per individuare il rapinatore che ha minacciato di morte con una pistola il portiere di notte dell’Hotel Arnolfo. Nel frattempo, sono già arrivate le prime reazioni del mondo istituzionale e politico per quanto avvenuto. Il sindaco Claudio Del Rosso condanna senza mezzi termini questo orribile reato. "È avvenuto un fatto gravissimo – sottolinea – ed esprimo la mia massima solidarietà al giovane portiere di notte e alla famiglia Giannini. Come amministrazione facciamo il possibile per quello che possiamo fare e ci compete, poi ci sono le forze dell’ordine per le quali confermo la mia massima fiducia. Siamo consapevoli che nella zona che comprende anche via Trieste e piazza della Rimembranza non sono mai stare messe telecamere e provvederemo a farlo".

Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci ricorda che "proprio in questi giorni la maggioranza ha bocciato la mia mozione sulla sicurezza, dove sollecitavo la nomina dell’apposito dirigente annunciata da Del Rosso in campagna elettorale". Nel documento presentato, approvato solo dal suo gruppo, l’esponente dell’opposizione ricordava che "nelle ultime settimane e negli ultimi giorni, si sono registrati troppi episodi di violenza in città. All’interno del programma della coalizione di maggioranza era prevista la nomina del dirigente o funzionario delegato alla sicurezza urbana. Tale figura risulta indispensabile nella sua funzione di raccordo con le autorità di sicurezza". Per questo motivo, Edoardo Fanucci, assieme ai compagni di gruppo Andrea Bellettini e Andrea Bonvicini, ha proposto "di impegnare il sindaco e la giunta a procedere all’avvio del procedimento amministrativo diretto alla nomina del dirigente o funzionario delegato alla sicurezza urbana".

Da. B.