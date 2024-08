Romanelli mondiale. In Svezia è un trionfo

Un argento e un bronzo iridati come gustoso antipasto? Chissà. Quello che è certo è che, in attesa della 20km di domenica prossima, il ristoratore/marciatore Andrea Romanelli ha servito agli sportivi pistoiesi il terzo posto individuale nella 10 chilometri Master35 e il secondo di squadra, coi compagni azzurri Alessandro Bonaciti e Gennaro De Lello, ai Campionati mondiali master in corso di svolgimento a Goteborg, in Svezia. Altre due medaglie dopo il recente titolo tricolore conquistato nella 5km a Roma. Il ristoratore monsummanese, campione di marcia nel nome del babbo Maurizio, venuto a mancare troppo presto, titolare col fratello Giorgio della trattoria Valdinievole Antica dai Romanelli, è salito sul terzo gradino del podio; sul primo è finito il polacco Maher Ben Hlima, sul secondo il portoghese Amaro Teixeira. Romanelli ha messo dietro, tra gli altri, l’altro lusitano Paulo Rigor e lo spagnolo Daniel Espada Jimenez. A squadre, Italia dietro alla Polonia, ma davanti a Portogallo e Svezia. Oltre alle due medaglie, anche il quarto posto ottenuto nella 5km. Domenica, la possibilità di fare bene anche nella 20km. "Sono contentissimo di quanto fatto, anche se speravo di salire sul podio anche nella 5k, ove avevo il quarto tempo di partenza: un atleta giapponese, però, è stato più bravo di me. Vorrei calare il tris di medaglie: mi auguro che accada domenica prossima nella 20 chilometri. Intanto, mi godo queste due, che andranno a impreziosire la mia bacheca". Romanelli era salito agli onori della cronaca per un tris di medaglie da favola: campione europeo master a squadre a Pescara, campione nazionale individuale Aics ad Ancona, campione tricolore individuale master 35 nei 3 chilometri, sempre ad Ancona. Tre ori per la gioia di mamma Ileana e dedicati alla memoria del padre, allenatore e giudice di marcia nonché ristoratore principe. Gianluca Barni