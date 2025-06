Raid notturni dentro le piscine: "Reti bucate, entrano ogni sera"

"Siamo felici di notare che le piscine comunali di Montecatini siano frequentate. Siamo un po’ meno felici di dover riparare i buchi alla recinzione dei nostri affezionati visitatori notturni, che, dopo aver trascorso la notte a zonzo per la città si vengono a rinfrescare in piscina e devastano ciò che trovano tanto per tenersi in esercizio". Inizia così il sarcastico commento del Centro Nuoto Montecatini, gestore della piscina comunale, dopo l’ennesimo raid subito dall’impianto. "Onestamente è imbarazzante la frequenza raggiunta delle visite notturne – prosegue la cooperativa – e anche i reperti lasciati sistematicamente. Chissà se rientriamo nel perimetro degli edifici comunali degni di attenzione. Tutte le mattine ripariamo i buchi e sono arrivati a un livello di perfezione tale che hanno anche realizzato dei veri e propri buchi a forma di cancello apri e chiudi. È un inutile esercizio di quotidiano sfinimento, una lotta contro i mulini a vento. Tanti discorsi inutili sulla sicurezza, controllo e così via. La gestione delle criticità in orario di apertura delle piscine è sotto gli occhi di tutti".

Il Centro Nuoto sottolinea che la situazione di tranquillità in apertura al pubblico "non è frutto di casualità ma di regole ben precise e scelte gestionali quali il controllo degli accessi e l’attenzione alla distribuzione di taluni gruppi all’interno degli spazi disponibili, evitando anche criticità di natura etnica. A questo va aggiunto la gestione preferenziale dello spazio dedicato ai bimbi con famiglie in prossimità della vaschina e delle aree nel verde per garantire il riposo e la ventilazione dei bambini più piccoli, il controllo del consumo di alcolici, spesso e volentieri portati da fuori, e molta cura alle singole problematiche in divenire potenzialmente esistenti in ambienti ad elevato flusso di clientela".

Da. B.