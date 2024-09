Presi con un chilo e mezzo di droga. Due spacciatori finiscono in carcere

Montecatini, 28 settembre 2024 – Non hanno esitato a speronare una macchina dei carabinieri, pur di evitare il possibile arresto. Alla fine però il cerchio si è stretto per due spacciatori, sorpresi con un chilo e mezzo di hashish, circa 1.500 dosi. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Pistoia, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti cittadini marocchini.

I soggetti coinvolti sono indagati, in concorso tra loro, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I due, entrambi 31enni, con precedenti anche specifici, sono stati rintracciati tra i comuni di Prato e Montecatini.

L’attività d’indagine, condotta dal nucleo investigativo, coordinato dalla procura della repubblica di Pistoia, è iniziata lo scorso aprile, attraverso servizi mirati sul territorio dedicati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, e hanno permesso di individuare alcune aree di spaccio nella provincia, identificando i due spacciatori e la loro fitta rete di acquirenti.

Sono stati numerosi i servizi di controllo, osservazione e pedinamento compiuti dai militari, una volta individuati i presunti responsabili dei reati, grazie alle evidenze tecniche, al lavoro e ai risultati, che hanno permesso di collegare, a vario titolo e in concorso tra loro, gli indagato all’attività di spaccio.

Nel corso delle indagini, i due arrestati hanno persino forzato un posto di controllo effettuato da una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, danneggiando, per fortuna, solo il veicolo militare, speronato per guadagnare la fuga.

A conclusione dell’indagine, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pistoia ha emesso due misure cautelari, disponendo la custodia in carcere degli indagati e le perquisizioni a loro carico. I due avevano l’abitudine di cambiare con frequenza la propria dimora al fine di rendere più difficoltosa l’eventuale individuazione.

Gli indagati sono stati localizzati a Prato e a Montecatini: i militari hanno provveduto alla loro simultanea cattura. Nel corso delle operazioni, è stato rinvenuto e sequestrato un chilo e mezzo di hashish confezionata in panetti e in parte già suddiviso in involucri destinati alla vendita, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi e denaro contante. Gli indagati sono stati trasferiti , rispettivamente, nella casa circondariale di Pistoia e Prato, in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte dell’autorità giudiziaria, che sarà svolto nei prossimi giorni.

Da.B.