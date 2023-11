Possibile azione legale dopo il servizio in tv

Il sindaco Luca Baroncini ha ricevuto un mandato politico per valutare e avviare una causa nei confronti del programma "Fuori dal coro", condotto dal giornalista Mario Giordano su Rete 4, in seguito al servizio sugli immigrati in città, trasmesso alcune settimane fa. Il consiglio comunale, lunedì sera, ha approvato l’ordine del giorno presentato dalla minoranza. Il documento non vincola dal punto di vista legale l’amministrazione e la scelta sarà fatta in base a valutazioni tecniche, per non correre il rischio di soccombere in un eventuale giudizio. "In merito al servizio trasmesso da Rete 4 - hanno detto Pd, Italia Viva, Azione, Movimento Cinque Stelle e Bagnaioli - rileviamo che questo non appartiene al diritto di cronaca costituzionalmente tutelato che rispettiamo, ma sfocia in una rappresentazione distorta della realtà, lesiva del decoro dell’immagine di Montecatini Terme. Il servizio in oggetto, a nostro giudizio sfocia in una vera e propria diffamazione aggravata da tutelare nelle opportune sedi giudiziarie. Un conto è rappresentare le problematiche presenti nel tessuto urbano, che nessuno vuole negare e che tanta fortuna politica hanno portato a chi oggi tace, altra cosa è l’inaccettabile rappresentazione della città che è stata data. Abbiamo già conferito mandato ai nostri legali che hanno visionato il servizio per intraprendere le opportune azioni a tutela del nome, dell’immagine e del decoro di un’intera città. Si propone che tali iniziative siano adottate dal consiglio comunale, con specifico mandato agli uffici comunali da deliberarsi in un apposito consiglio". La palla adesso è passata nelle mani del sindaco Baroncini, che si era già detto pronto a valutare una simile azione legale, e della giunta. Il servizio trasmesso dalla trasmissione "Fuori dal coro", oltre che il mondo politico, ha preoccupato molto anche diversi albergatori, allertati per il danno di immagine e l’eventuale calo di presenze.

Da.B.