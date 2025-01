Ponte Buggianese. Attento alla Sestese

Il Ponte Buggianese cerca un tris di vittorie in campionato, che darebbe ancora più convinzione e fiducia, ad una squadra che forse è riuscita a trovare quella quadra, che fino a qualche settimana fa sembrava irraggiungibile. Non sarà però semplice riuscire a fare risultato sul campo della Sestese, neo-promossa attualmente terza nel girone A di Eccellenza e reduce dal successo ottenuto in casa della Real Forte Querceta. Il Ponte di Vettori, che ha battuto il Castelnuovo Garfagnana e la Pro Livorno Sorgenti, e pareggiato contro le altre corazzate di questo campionato, sembra avere tutte le carte in regola per poterci riuscire. "Andiamo a giocare contro una neo-promossa, che è anche una rivelazione di questo campionato – ha dichiarato il dirigente biancorosso Gianni Sensi –. Lo dimostra la posizione di classifica che occupa, ed il cammino che sta facendo in Coppa Italia, dove ha raggiunto la finale. È una squadra giovane, che gioca davvero bene. Forse nemmeno loro si aspettavano di essere lassù. Ma se ci sono, vuol dire che stanno facendo davvero bene. Andremo lì, in casa loro, per fare bene, e per fare la nostra partita. Consapevoli delle nostre forze, e di quanto abbiamo fatto finora".

Non ci saranno Pievani, ancora infortunato, e Kapidani, squalificato. Però i ragazzi che affronteranno la Sestese daranno di sicuro tutto, per continuare la propria rincorsa verso la salvezza. Un fattore che forse potrebbe incidere sul rendimento della squadra, è il terreno di gioco non proprio eccezionale del Pertini che, con le piogge cadute ultimamente, è molto peggiorato. "Il campo ridotto in quelle condizioni ci penalizza – ammette Sensi –: siamo una squadra poco fisica e molto tecnica, i fondi così allentanti ci mettono un po’ in difficoltà. Speriamo che il Comune ci metta mano il prima possibile".

Simone Lo Iacono