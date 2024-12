Pari Ponte Buggianese. Punto prezioso a Cenaia

Cenaia

0

Ponte Buggianese

0

: Baglini, Rossi, Di Bella (14’ st Goretti), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Ferretti, Apolloni (23’ st Pecchia). A disp. Turini, Bartolini, Calloni, Cocucci, Puccini, Salvadori, Conticelli. All. Sena.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani, Sali, Birindelli, Fantini, Provinzano (25’ st Sgherri), Gargani (30’ st Aiazzi). A disp. Calu, Sanzone, Bellandi, Gianotti. All. Vettori.

Arbitro: Magherini di Prato.

Note: ammoniti Rossi e Remorini.

Il Ponte Buggianese torna dalla gara in trasferta, giocata sul campo del Cenaia, con un punto importantissimo in chiave salvezza. Al Favilli finisce 0-0.

La gara è maschia in mezzo al campo. Si assiste a un match bello ed equilibrato, con continue ripartenze. La squadra guidata da mister Vettori si chiude e difende molto bene e provano a ripartire con alcuni contropiedi che Gargani e Provinzano però non riescono a finalizzare. Dall’altra parte il Cenaia fatica a trovare spazi in avanti, e così ci prova sui calci piazzati. Però le azioni costruite da fermo dal limite dell’area di rigore, e sui calci d’angolo, non impensieriscono Rizzato (nella foto), che non corre alcun pericolo, grazie anche all’ottimo lavoro svolto da Kapidani, Palmese e Chelini. Al termine della gara, arriva così un pari, che è il primo che il Cenaia centra sul proprio campo, e che permette ai pontigiani di salire a quota 10 punti in classifica. I biancorossi adesso hanno un distacco di soli 4 lunghezze dalla zona salvezza.

Simone Lo Iacono