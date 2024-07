Ottimo finale di stagione

Quinto posto per Pescia e nono per Pistoia nella quinta e ultima prova del campionato regionale toscano di tiro a segno, svoltasi a Lucca. Con 18 medaglie conquistate, di cui nove d’oro (incominciando dai bis di Gioele Silvestri, Alessandro Pintore e Gino Perondi per finire ai singoli di Gabriele Corvino, Giuliano Cerchiai e Moreno Cesaretti), quattro d’argento (Tommaso Sonnoli, Ettore Rosellini, Ivan Matteini e Matthias Rempel) e cinque di bronzo (Valentina Foscarini, Matthias Rempel, Tommaso Sonnoli, Emma e Daniele Vannoni), la squadra pesciatina del Tiro a Segno Nazionale si è classificata dietro a Lucca 47 medaglie (19 ori, 13 argenti e 15 bronzi), Carrara 35 (14 ori, 12 argenti e 9 bronzi), Firenze 26 (11 ori, 9 argenti e 6 bronzi), Arezzo 21 (7 ori, 8 argenti e 6 bronzi), ma davanti a Pietrasanta 18 (8 ori, 7 argenti e 3 bronzi), Cascina 17 (5 ori, 10 argenti e 2 bronzi), Siena 14 (8 ori, 4 argenti e 2 bronzi) e, appunto, Pistoia. Che è riuscita a mettere assieme 11 medaglie, delle quali 4 d’oro con Alessandra Caramelli, Ciro Folchinni, Alessandro Romiti e Vincenzo Pasqualino, tre d’argento ottenute da Lorenzo Mencarelli, Alessandro Romiti e Ciro Folchinni, quattro di bronzo grazie alle due di Luigi Folchinni e a quelle di Ciro Folchinni e Alessandra Caramelli. A settembre, ripresa con i Campionati italiani assoluti a Bologna.

