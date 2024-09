"Natale, degrado e ristori allo sport. Il Comune dia delle risposte"

"Quali iniziative intende porre in essere l’amministrazione comunale per promuovere la nostra città durante il periodo delle festività Natalizie? A oggi non abbiamo cognizione di attività che caratterizzano le feste. Nessuna promozione e nessun evento. Così non va". Inizia così l’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Edoardo Fanucci, Ettore Severi, e Andrea Bellettini al sindaco Claudio Del Rosso. "Quali iniziative l’amministrazione comunale intende porre in essere per contrastare il degrado urbano che incombe in città? – prosegue il gruppo di opposizione –. Incuria, scritte sui muri, vandalismi diffusi su immobili pubblici e privati, rapine, risse, intere zone della città lasciate a se stesse. Così non va. Anche qui. Purtroppo. Serve una mobilitazione straordinaria e decisa. Quali iniziative l’amministrazione comunale intende porre in essere per supportare e ristorare le società sportive montecatinesi? Impianti sportivi chiusi, difficoltà con la ripartenza dell’attività agonistica, ma anche e soprattutto dell’attività ludico motoria della comunità locale. Dei nostri bambini. Per le nostre famiglie".

Fanucci, Severi e Bellettini ricordano che "non si ha notizia di ristori per le società sportive in cerca di soluzioni temporanee e alternative, così come non si intravedono soluzioni per aiutare i nuclei familiari, soprattutto quelli meno abbienti, ad affrontare nuove e più onerose spese per i propri bilanci già gravati da inflazione, caro scuola e difficoltà del mondo del lavoro. Così non va. Ci ripetiamo, con dolore, ma non ci rassegniamo. Chiediamo più impegno, più attivismo e più presenza. Ci riferiamo principalmente alle attività sportive di nuoto, al basket, calcio, atletica, bocce. Quali risposte concrete l’amministrazione intende adottare?".