Montecatini ancora dominatore dei derby. Casalguidi atterrato dall’ex Ghimenti

Casalguidi

0

V. Montecatini

1

CASALGUIDI: Venturini, Taddei, Menichetti, Fusco (40’ st Dani) cappellini, Massaro, Ceccarelli, Sellaroli (33’ st Bezzini) Mallardo, Paccagnini, Bonfanti Al. (20’ st Puccianti) A disp.Merci, Robusto, Rossi, Gori, Advillari, Acoraro. All. Benesperi.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Conti, Fioretti (40’ st Musteqja) Ghimenti, Minardi, Isola, Ba, Rugiati (45’ st Francesconi) Shiqeri. A disp. Baldi, Benedetti, Rus, Del Sarto, Attinasi, Coselli, Lucchesi. All. Fabbri.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Marcatore: 19’ st Ghimenti.

Una gara equilibrata, fra due squadre volitive, decisa da un rete su punizione nel secondo tempo, con gli ospiti capaci di resistere ai colpi dei rivali nella prima frazione per poi sferrare quello che a conti fatti si è rivelato il colpo decisivo. È stato il Montecatini ad aggiudicarsi il derby intraprovinciale con il Casalguidi andato in scena ieri e valido per la dodicesima giornata, in virtù dell’1-0 finale. Due squadre guidate curiosamente da allenatori di Agliana, che ben si conoscono. "Abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo, non sfruttate. Poi abbiamo finito con l’adeguarci all’inerzia della gara – ha commentato il tecnico dei canarini, Marco Benesperi –. Serviva un episodio per sbloccarla, purtroppo l’hanno trovato i nostri avversari anche sfruttando una nostra leggerezza. L’attenzione andrà alla prossima gara, dobbiamo continuare a lavorare".

Il match-winner è stato Ghimenti, che ha siglato il più classico dei gol dell’ex. "Abbiamo fatto la partita che avremmo dovuto fare – il commento di Francesco Fabbri – una gara di grande sofferenza, con un atteggiamento più difensivo".

Alla luce di questo risultato, il Casalguidi resta a quota 16 punti e scende all’ottavo posto nella classifica del girone A: Ceccarelli e compagni hanno comunque la possibilità di risalire e battere in trasferta la corazzata Real Cerretese nel prossimo turno farebbe indubbiamente bene anche al morale. Discorso ancor più valido per il Valdinievole Montecatini, che sale oltre la linea di galleggiamento a 13 punti: la banda Fabbri riceverà nella prossima sfida il Viaccia fanalino di coda del raggruppamento e si tratta di un "match point" da non fallire, per aumentare il margine di vantaggio sulla zona playout.

Giovanni Fiorentino