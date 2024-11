Maltempo, colpiti piscina e canile. Torna l’incubo crollo degli alberi

Vento e pioggia si sono abbattuti, nella notte tra giovedì e venerdì, sulla città. Alberi crollati, altri transennati e alcuni in attesa di valutazione dell’eventuale abbattimento: le squadre della protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati anche per la gran parte della giornata di ieri per garantire la sicurezza in tutta la Valdinievole. Fra gli episodi più eclatante a Montecatini quello avvenuto al Canile Hermada. Intorno alle tre di notte un grosso pino è crollato su una gabbia della struttura. Per fortuna, poco prima, i volontari avevano trasferito gli animali in un altro spazio. Il Comune adesso, vista l’impossibilità di togliere il grande albero con macchinario in uno spazio così piccolo, dovrà disporre un intervento manuale.

Un altro albero di notevoli dimensioni è andato a schiantarsi sulla recinzione della piscina comunale in via Cimabue, abbattendola parzialmente. Le infiltrazioni d’acqua nella struttura, inoltre, hanno danneggiato la sala filtri, ma con l’aggiunta di pompe supplementari e lo svuotamento della vasca di compenso, è stato possibile contenere i danni. Il pronto intervento del gestore della struttura, al momento chiusa, ha evitato che potessero verificarsi problemi peggiori.

Altri disagi. Un albero caduto davanti al deposito dei bus del trasporto pubblico, in piazza Italia, ha creato ritardi e cancellazioni delle corse ieri mattina. Come ha comunicato Autolinee Toscane, a causa delle forti precipitazioni, non è stato possibile svolgere in modo regolare il servizio di alcune linee nella zona di Montecatini e della montagna pistoiese.

In piazza del Popolo il vento ha fatto cadere l’albero di Natale appena allestito. Sempre a Montecatini, un grande cipresso in via della Torretta, ormai troppo piegato, è stato abbattuto, mentre in via Marconi un ramo pericolante di un leccio è stato tagliato. In via Berghinz , un ligustro è stato transennato in attesa di valutazioni, così come in viale Diaz si attendono decisioni in merito ad alcuni rami di un albero. In via delle Panteraie è avvenuta una piccola frana, mentre il sottopasso dell’ippodromo si è allagato, così come viale Diaz.

Il maltempo si è fatto sentire anche a Monsummano dove nella serata di giovedì c’è stato un grosso guasto sulla linea Enel principale che ha lasciato senza corrente soprattutto le zone di Le Case e Palaia. Dopo l’acqua anche il vento ha fatto la sua parte, buttando giù qualche albero. Le zone più colpite dai cedimenti sono state via Maestri del Lavoro, la vicina via Abruzzo dove sono caduti due piante a grosso fusto. Non poteva mancare all’appello anche la zona di Rio dei Bechini a Grotta Parlanti dove sono cadute alcune piante e per una in particolare è stato necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco. Infine si è rotto l’argine della Nievole nella zona delle Colmate. Fortunatamente il danno ha interessato la parte dell’argine che guarda verso il Padule e l’allagamento è avvenuto nei campi senza compromettere né le abitazioni né la vicina azienda agricola.

Anche Pieve a Nievole ha registrato qualche disservizio, ma in particolare ha destato sorpresa la caduta del ramo di un albero nella zona dietro l’edicola, vicino all’area Minnetti. Qui una parte della pianta, nel cadere, è finita sul muro di un’abitazione rompendo la finestra della cameretta dei bambini che si sono visti entrare le frasche in casa.

Daniele Bernardini

Arianna Fisicaro