L’ultimo saluto della città all’imprenditore. Alfredo Pasquinelli

Molte persone sono venute a dare l’estremo saluto all’imprenditore Alfredo Pasquinelli, ieri pomeriggio, nella basilica di Santa Maria Assunta. L’ex titolare del gruppo informatico Datel è scomparso domenica scorsa a 79 anni, suscitando vasto cordoglio in città e in tutta la provincia. Originario di Altopascio, aveva iniziato a operare nel settore informatico nel 1974, con la produzione di schede meccanografiche per istituti di credito come il Monte dei Paschi di Siena o aziende come il Nuovo Pignone. Arrivò a Montecatini nel 1980, quando la sua attività sì stava spostando sul settore della programmazione vera e propria. Dette un importante contributo anche alla nascita della sezione terziario dell’Associazione industriali della provincia di Pistoia. "Con la sua scomparsa – ha sottolineato Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord - l’imprenditoria perde un precursore e un innovatore; da operatore del terziario (come si chiamavano allora le attività di supporto alle aziende manifatturiere e di servizi) organizzò la propria impresa dotandosi di un management in grado di gestire il flusso di lavoro e commesse".