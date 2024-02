L’opera di Picasso e la sua storia. Lezione alla Fondazione Poma

L’arte del racconto e insieme il racconto dell’arte. Nasce con questo obiettivo la nuova collaborazione tra il Premio Letterario Internazionale Ceppo e la Fondazione Poma Liberatutti di Pescia, allo scopo di organizzare insieme alcune iniziative nell’ambito dello stesso programma del Premio Ceppo Biennale Racconto. "Poma libera il Ceppo!" è lo slogan che l’art director del Premio Walter Tripi ha coniato per questa nuova iniziativa che si protrarrà con vari eventi fino a maggio, a cura di Paolo Fabrizio lacuzzi e Filiberto Segatto. Si comincia oggi alle 17.30 con Pablo Picasso e Gloria Fossi, in una lezione dal titolo: "Io, Picasso. Suggestioni", nella sede della Fondazione Poma in piazza San Francesco a Pescia. La studiosa sorvolerà a volo di uccello i luoghi di Picasso, soffermandosi su alcune opere, non forzatamente le più famose. Sulle tracce di Picasso nei molti luoghi, fra la Spagna e la Francia, dove il celebre artista ha vissuto e lavorato incessantemente, Gloria Fossi mostrerà immagini inedite che ci aiuteranno a comprendere la vita e le opere del maestro.

Gli spunti della lezione nasceranno dal recente libro "Picasso fuori dagli schemi" (Giunti 2023) nel quale l’autrice ha ripercorso anno per anno la vita e le opere di Picasso, proponendo nuove letture, frutto di ricerche sul campo. Pagina dopo pagina, si ritesse la trama sottile di prove dapprima influenzate da Toulouse-Lautrec, Goya, El Greco, poi del passaggio di Picasso attraverso la guerra civile in Spagna, di due conflitti mondiali. In parallelo a profondi rivolgimenti storici, seguiamo Picasso passare dalle esperienze dei periodi blu e rosa, poi del cubismo, del primitivismo, sino alle controverse esperienze del dopoguerra.

linda meoni