La Liberazione di Montecatini 80 anni dopo. Memorie da piazza del Popolo

Montecatini Terme (Pistoia), 9 settembre 2024 – “Mia madre conosceva Bruno Baronti il giovane che, assieme a Foscarino Spinelli, è stato impiccato dai tedeschi in piazza del Popolo a Montecatini. Nonostante siano passati così tanti anni, ha ancora davanti a sé l’immagine di questo ragazzo così pieno di vita e allegro, come se fosse oggi». Così il vicesindaco e assessore alla cultura Beatrice Chelli, sabato sera, è intervenuta allo spettacolo organizzato in piazza del Popolo, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dall’associazione culturale Antonio Gramsci e dall’Anpi sezione Valdinievole Centro Giovanni Amendola, con il patrocinio del Comune. «Sono iscritta all’Anpi da oltre quindici anni – ha proseguito l’esponente della giunta – e sono davvero felice che questa ricorrenza sia ancora così sentita e partecipata».

A rappresentare la giunta era presente anche l’assessore ai lavori pubblici Luca Bini che ha ricordato di quando suo padre è stato partigiano nella zona di Lucca. Una delegazione dell’Anpi, la mattina, ha incontrato il sindaco Claudio Del Rosso. Con lui c’erano anche gli assessori Bini e Marco Silvestri.