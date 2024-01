Le scelte nel centrodestra. Lapenna e il Baroncini bis: "Programma e dialogo"

Chi sosterrà nel centrodestra, oltre a Lega e Fratelli d’Italia, Luca Baroncini come candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative 2024? La domanda, già lanciata più volte nelle ultime settimane, continua a restare senza risposta. Mentre sul sodalizio tra il partito della Meloni e quello di Salvini non sembra esserci alcun dubbio, meno certa è la situazione sul fronte delle forze civiche con valori di centrodestra.

Sono già nate ufficialmente due liste civiche. Una guidata da Alberto Lapenna, ex sindaco e assessore del comune di Montecatini, anima di Forza Italia per molti lustri, vicinissimo a Silvio Berlusconi e alla sua squadra. L’altra lista, invece, è quella dei commercianti, coordinata da Andrea Bonvicini, già amministratore al tempo delle legislature targate da Ettore Severi. Quale sarà il loro candidato a sindaco? Entreranno in un sodalizio oppure correranno autonomamente? Bonvicini, che ha già presentato il programma, è stato chiaro: "Candidato a sindaco cercasi – ha detto – insieme a tre delegati per Nievole, Montecatini Alto e zona Sud. Vogliamo azzerare, alcuni nomi in mente li ho: Ettore Severi (che non sembra però intenzionato a raccogliere l’invito ndr) e anche Francesca Greco. Ma siamo pronti a considerare altre candidature che rispondano ai requisiti. Il sindaco uscente? Direi proprio di no". Per Bonvicini e per gli altri sostenitori del ’Progetto Montecatini’ bisogna ripartire da zero: "Per prima cosa – ha dichiarato il commerciante qualche giorno fa al bar Centrale, in occasione della presentazione del programma – ci sta a cuore la valorizzazione del viale Verdi. Al momento è abbandonato a stesso. Noi non ci stiamo, basta con la rassegnazione".

Lapenna, dal canto suo, è impegnato a elaborare il programma che diventerà definitivo a giorni e sarà presentato alla stampa: "Non appena ultimato lo presenteremo ai potenziali alleati di centrodestra – ha detto – e cominceremo un percorso di dialogo. Strada facendo, vedremo il da farsi. Siamo una lista civica, sia chiaro, con valori di centrodestra". Un gruppo eterogeneo quello di Lapenna, formato da lavoratori e professionisti. L’impressione è che tutti (o quasi) saranno i candidati a consiglieri comunali per ’Montecatini al centro’. Presidente dell’associazione è Sara Ghilardi, mentre il vice è Spadoni.

"Vogliamo ascoltare la gente comune – aveva detto Lapenna al momento della presentazione del logo – lo faremo con i social ma soprattutto in presenza sul territorio e attiveremo una linea telefonica ad hoc. Dobbiamo ripartire. Va privilegiata la cura idropinica con incontri con i medici prescrittori di tutt’Italia, oltre al turismo sportivo, congressuale, del benessere".

Giovanna La Porta