Le reazioni della politica: "Gli interventi non sono bastati. Ai cittadini chiedo più denunce"

"Quanto accaduto è terribile e grave ed è collegato al problema denunciato da tempo da tutti degli accessi illeciti alle strutture alberghiere chiuse o abbandonate, alcune delle quali come l’hotel in questione nella disponibilità di Isveg, l’Istituto per la vendita degli immobili all’asta". Inizia così l’intervento del sindaco Luca Baroncini in merito alla tragedia consumata nella camere dell’ex Hotel Impero. "Come amministrazione – prosegue – abbiamo denunciato più volte la situazione. C’è stato anche un incontro con il prefetto e le forze dell’ordine, alla presenza dei rappresentanti delle categorie economiche degli albergatori e di alcuni rappresentanti della minoranza del consiglio comunale. Tutti abbiamo chiesto attenzione e un intervento risolutivo. E l’ex Hotel impero è infatti tra quelli attenzionati dalle autorità e sul quale c’erano stati diversi controlli. Anche in seguito a quel vertice ufficiale, il prefetto prese l’impegno di intervenire nei confronti dell’Isveg, affinché impedisse fisicamente gli accessi alle strutture chiudendo porte e finestre anche con pannelli o murature. C’è da dire che questo è stato fatto e infatti la struttura era chiusa da pannelli di compensato che impediscono l’ingresso ed era in corso un intervento di ulteriore messa in sicurezza attraverso la chiusura con mattoni, ma tutto questo evidentemente non basta".

Baroncini evidenzia come la lunga crisi economica attraversata da Montecatini abbia creato una condizione di degrado, dovuta all’interruzione dell’utilizzo di vari alberghi. "Le troppe strutture in città – ribadisce il sindaco – abbandonate o inutilizzate sono un fattore attrattivo per malintenzionati. Ecco che nel nuovo piano strutturale di prossima approvazione abbiamo previsto la possibilità di modificare le destinazioni d’uso degli hotel abbandonati in abitazioni e uffici che potranno essere in questo modo sottratti all’abbandono e al degrado".

Dal sindaco arriva un appello al governo affinché Montecatini ottenga maggiore considerazione. "Chiedo in prima persona – sottolinea – e assieme agli alleati della coalizione di centrodestra, una maggiore attenzione da parte del governo italiano alla nostra realtà. Montecatini Terme non può essere trattata come una città di 20mila abitanti ma come una di 200mila per le criticità e per l’importanza che ha. L’Italia non può continuare a legare l’assegnazione ad esempio di agenti di polizia e carabinieri o dell’esercito ad un algoritmo proporzionale al numero di residenti". Baroncini conferma che "abbiamo raddoppiato le telecamere sparse per la città in questi anni, ma ne servono ancora di più. Serve aumentare la pubblica illuminazione di alcune aree e infine abbiamo recentemente iniziato ad assumere agenti di polizia municipale in più e dovremo proseguire in questa direzione al fine di coprire anche turni serali, sempre in coordinamento e a supporto delle forze di polizia. Ai cittadini chiedo di denunciare di più".

Sulla vicenda è intervenuto anche Claudio Del Rosso, caneidato a sindaco della coalizione amministrativa . "Abbiamo appreso della triste notizia di una persona trovata morta all’interno di un hotel cittadino chiuso – sottolinea - Una notizia che sconvolge e che fa riflettere. Ora è il momento del silenzio e del rispetto, ma verrà presto il momento di fare chiarezza sulla gestione dell’accoglienza in questa città".

Da.B.