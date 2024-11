Le priorità di Becherucci: "Giovani e rilancio delle società"

Alessandro Becherucci è stato rieletto nei giorni scorsi presidente del Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo per un altro quadriennio. Non mancherà il lavoro per dare una scossa al ciclismo pistoiese. "Prima di tutto – dice Becherucci – ringrazio il Comitato precedente che ho presieduto per 4 anni, ora è il momento di ripartire con la novità dell’elezione anche di una rappresentante femminile, Valentina Pratesi che ha entusiasmo e passione".

Il ciclismo anche nel Pistoiese ha problemi nel tesseramento.

"Ci sono due priorità nel programma, lo sviluppo dell’attività giovanile e il rilancio delle società di base".

Chi deve dare una mano al ciclismo per superare le difficoltà?

"Le istituzioni in primis sia a livello comunale che provinciale. E debbo dire che il rapporto è buono. Contatteremo i comuni per le varie iniziative che abbiamo in idea di attuare ed anche l’Anci per progetti e strutture, abbiamo bisogno di collaborazione ed avere zone sicure e tranquille per allenarsi".

In Valdinievole c’è il ciclodromo Alfredo Martini a Ponte Buggianese, deve essere sfruttato di più.

"Sono d’accordo deve essere lanciato a breve anche un bando per la sua gestione, sono necessari i finanziamenti, occorre essere vicini alle società che hanno difficoltà e le fusioni aumentano. Occorre incentivare anche l’attività fuoristrada che ha meno problematiche per la sicurezza rispetto a chi è costretto ad allenarsi lungo le strade sempre battute dal traffico leggero e pesante".

Invogliare e sollecitare gli sponsor altro aspetto.

"Non c’è dubbio consentire l’attività ai giovani è aspetto sociale, educativo. Mi piace ricordare qui il lavoro di collaborazione che ci è stato garantito da Luciano Tallini e da Mauro Fanucci".

Tra le gare da organizzare la storica Firenze-Pistoia.

"Che ci sarà anche nel 2025 con qualche novità in quanto vogliano allestire tre giorni con varie iniziative".

Antonio Mannori