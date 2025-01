Lavori a Ponte all’Abate. Il governatore al cantiere. Assemblea il 3 febbraio

Prima dell’appuntamento di ieri a Montecatini, il governatore della Toscana Eugenio Giani domenica ha fatto tappa a Ponte all’Abate per un sopralluogo sui cantieri del ponte. Accompagnato dal presidente della Provinca Luca Marmo, dalla consigliera Lisa Amidei e dal al consigliere regionale Marco Niccolai, Giani ha osservato l’avanzamento dell’intervento: sono state ultimate le lavorazioni alle pile della struttura, eseguite sotto al ponte, e stanno procedendo secondo il crono programma gli interventi attualmente in corso d’opera. "La comunità pesciatina e tutti gli utenti che transitano abitualmente su questo tratto di strada avranno, a lavori ultimati, un ponte completamente nuovo – ha detto la consigliera Amidei –. Le operazioni, che hanno comportato disagi al traffico veicolare, saranno certamente ripagate da una struttura totalmente ripristinata, nuova ed in completa sicurezza".

L’opera è stata interamente coperta da un finanziamento regionale pari a un milione e mezzo di euro. Attualmente, sono in corso gli interventi inerenti al primo lotto di lavori ma sono state già eseguite alcune opere in programma nel secondo lotto. La prima fase delle lavorazioni ha comportato la chiusura totale del ponte. Le opere del secondo lotto saranno invece, realizzate a ponte aperto, almeno per il traffico veicolare leggero.

Nella serata di lunedì 3 febbraio si terrà un’assemblea pubblica in occasione della quale saranno forniti alla cittadinanza aggiornamenti sulle fasi di lavorazione e sui tempi di riconsegna del ponte. Luogo e orario dell’assemblea non sono ancora stati definiti.