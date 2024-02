L’attività sportiva al centro. Riqualificazione del ’Corsaro’ al via: "Diventerà un polo per il rugby"

Ha preso il via nella giornata di ieri l’intervento che darà nuova linfa al campo sportivo ‘Corsaro’ di Uzzano. Un progetto importante, frutto, come ha spiegato il sindaco Dino Cordio, "del lavoro di comunità", finanziato con 360mila euro messi a disposizione da Regione Toscana e altri 90mila impegnati direttamente dal Comune di Uzzano. L’operazione è stata presentata dallo stesso Cordio, affiancato dall’ingegnere Marco Petralli, autore del progetto, da Rossella Impallazzo e suo figlio Riccardo Mazzucca, dirigenti del Valdinievole Rugby, società che ha in gestione l’impianto, nonché da Riccardo Bonaccorsi, presidente del comitato toscano della Federazione Italiana Rugby.

"L’intervento va, più che a riqualificare, a riedificare un’area sportiva che ne aveva necessità – sostiene il primo cittadino –. Non verrà toccato il campo: lavoreremo solo sulla struttura, che verrà dotata di impianto fotovoltaico e di una nuova caldaia, con gli spogliatoi e il campo resi pienamente accessibili, abbattendo le barriere architettoniche". Presente anche il consigliere regionale Marco Niccolai, che ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dell’amministrazione comunale, "sempre sul pezzo in termini di progettualità e idee. Il presidente Eugenio Giani ha aumentato gli investimenti sulle strutture sportive, elementi che costruiscono le comunità – ha aggiunto –. Gli impianti hanno sempre bisogno di investimenti, i costi sono rilevanti; i comuni non possono essere lasciati soli". Soddisfatto anche Bonaccorsi: "Il fatto di rendere accessibile questo impianto sportivo a tutti – commenta – è un indice importante di attenzione alla qualità della vita. Il rugby è un modo di vivere, c’è formazione sportiva, ma soprattutto caratteriale: costruiamo l’uomo di domani".

"Per me è un sogno – dice Impallazzo – speriamo di essere pronti per la nuova stagione, ma se così non fosse lavoreremo lo stesso. Tanti ragazzi di Uzzano si sono avvicinati al rugby, le famiglie ci ringraziano perché sono migliorati anche i risultati scolastici". Il Valdinievole Rugby è una realtà sportiva importante,:conta un centinaio di atleti divisi nei vari gruppi giovani dagli Under 8 agli Under 18, i più giovani seguiti dai tecnici della società, i più grandi in collaborazione con le società di Lucca e Pistoia. "Il nostro obiettivo – spiega Mazzucco – è creare un polo forte in Valdinievole, con tanti tecnici che formano ragazzi, a 360 gradi. Questo progetto è una bella spinta. In settimana saranno dieci anni che siamo sul campo, un club a gestione familiare. Del resto il rugby insegna a cadere e a rialzarsi".

Emanuele Cutsodontis