Lampo Meridien, pari ok in inferiorità numerica. Il Casalguidi spreca troppo e si rammarica

Casalguidi 1 Lampo Meridien 1: Giuntini, Taddei, Menichetti, Puccianti, Fusco, Massaro, Ceccarelli, Sellaroli (33’ st Dani), Paccagnini (12’ st Mallardo), Bonfanti An., Bonfanti Al. A disp. Merci, Zoppi, Querci, Baglioni, Advillari, Cortonesi, Bezzini. All. Benesperi. LAMPO MERIDIEN: Costa, Bargellini, Boghean, Di Vito, Zingarello, Del Sorbo, Fattorini, Viti, Bitep (47’ st Dianda), Benvenuti (21’ st Bicchieri), Mercugliano (29’ st Pirone). A disp. Bartolozzi, Sarno, L. Ferrucci, Febbe, Vitolo, Chianese. All. Magrini. Arbitro: Bigongiari di Lucca. Marcatori: 10’ st Bitep (aut.), 23’ st Bicchieri. Note: espulsi al 14’ st Del Sorbo e al 41’ st Massaro.

Parità fra Casalguidi e Lampo Meridien. Dopo un primo tempo nel quale si è assistito ad una gara equilibrata di gioco e di occasioni prodotte, nella ripresa è aumentata la tensione ed il ritmo delle giocate. È passato in vantaggio il Casalguidi, per una deviazione sfortunata di Bitep. Dopo quattro minuti i padroni di casa sono rimasti in superiorità numerica. Il difensore Del Sorbo viene espulso per avere commesso un fallo su Mallardo, lanciato verso la porta. Chiaro ed evidente fallo da ultimo uomo e cartellino rosso inevitabile per il leader della difesa della Lampo Meridien. Nonostane l’uomo in meno, la squadra di Federico Magrini segnano la rete del pareggio. Passaggio in profondità di Pirone per Bicchieri, il quale con estrema freddezza a bravura, salta il portiere avversario in uscita e segna. I padroni di casa del Casalguidi non ci stanno al pareggio ed iniziano, grazie all’uomo in più, un forcing finale alla ricerca del nuovo vantaggio. Ci sono diverse punizioni, calci d’angolo, azioni potenzialmente pericolose, ma la porta difesa da Costa rimane imbattuta. Alla fine della gara gli umori sono chiaramente diversi. Il tecnico Magrini è abbastanza soddisfatto per il pareggio conquistato, ottenuto giocando in un campo difficile e con un uomo in meno per buona parte del secondo tempo. Rammarico invece per il Casalguidi che non ha sfruttato al meglio le occasioni da rete capitate per potere conquistare l’intera posta in palio.

m. m.