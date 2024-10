La T Gema sfida Chieti

Terza sfida inedita in quattro giornate per La T Tecnica Gema Montecatini: dopo San Severo e Chiusi i leoni termali oggi alle 18 al PalaCarrara di Pistoia incroceranno per la prima volta le armi contro il Chieti Basket 1974. Una squadra, quella teatina, che ai nastri di partenza della Serie B Nazionale 2024-2025 non doveva nemmeno esserci: attanagliati da problemi societari che hanno messo a repentaglio l’esistenza del sodalizio stesso, i biancorossi hanno completato con grande fatica l’iscrizione al campionato e hanno deciso di fare tabula rasa di roster e staff tecnico.

Un colpo da novanta gli abruzzesi se lo sono comunque voluti regalare e lo hanno messo a segno…in panchina. Sì, perché coach Lino Lardo è un’autentica istituzione del basket nostrano e in questo avvio di stagione ha saputo amalgamare con ottimi risultati (2 vittorie su 3 gare) un gruppo di giocatori assemblato comprensibilmente in ritardo e infarcito di giovani di belle speranze come Vettori, Sinagra e l’ex Herons Montecatini Bechi. A loro fanno da chioccia elementi più esperti come Serafini, Tommasini e il centro belga Van Ounsem, autentica rivelazione di questo avvio di stagione. Tutti motivi che devono spingere La T Gema a non prendere sottogamba il match di questo pomeriggio: "Quella abruzzese è una formazione che unisce esperienza e gioventù con licenza di sorprendere e che ama correre molto. Nonostante il roster allestito in extremis Chieti è partita bene, grazie al lavoro di un coach di grandissima esperienza e bravura, come Lardo, riuscendo a vincere anche a Jesi – commenta l’assistente allenatore, Lorenzo Guelfi – La settimana è servita per mettere più a fuoco i vari aspetti tattici e tecnici, ben sapendo quanta insidie arrivino da Chieti e in genere da ogni avversaria di questo campionato che ha davvero un livello molto alto. Obiettivo non abbassare mai la guardia, specie fra le mura amiche, dove è importante costruirsi una buona solidità oltre che una continuità di risultati".

E proprio in casa La T Gema avrà due impegni consecutivi: tre giorni dopo Chieti al PalaCarrara arriverà infatti Ruvo di Puglia. Una doppietta interna che Savoldelli e compagni vogliono sfruttare al massimo per incrementare il loro bottino in campionato.

Filippo Palazzoni