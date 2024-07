La ristrutturazione del bocciodromo. Partenza dei lavori il 29 luglio. Il cronoprogramma del PalaTerme

I lavori per la ristrutturazione del bocciodromo inizieranno il 29 luglio. La notizia arriva dall’amministrazione comunale che coglie l’occasione per fare il punto sui cantieri programmati nel settore dei lavori pubblici. L’assessore Luca Bini ha appena svolto un sopralluogo insieme a due tecnici degli uffici. "Dopo mesi di stallo – spiega una nota del Comune – il cantiere del bocciodromo è stato consegnato il 15 luglio alla ditta esecutrice e l’inizio lavori (realizzazione del cantiere e inizio demolizioni) è previsto per il 29 luglio. Per quanto riguarda lo stadio comunale Daniele Mariotti, dopo la consegna alla ditta esecutrice avvenuta definitivamente il 12 luglio, i lavori hanno avuto inizio con una serie di interventi alla tribuna e, in parallelo, entro il 19 luglio sarà fatto lo smontaggio della parte idraulica (caldaia compresa) relativa agli spogliatoi. Al PalaTerme, stanno proseguendo le demolizioni della parte relativa ai bagni e agli spogliatoi. Subito dopo, sarà allestita l’impiantistica necessaria. È stato inoltre sollecitata alla direzione dei lavori la presentazione di un programma della tempistica, che porti a compimento i lavori della copertura prima della stagione invernale".

Per iniziativa dell’amministrazione di Luca Baroncini, un contributo statale per i lavori di ristrutturazione al bocciodromo è stato concesso al Comune per 630mila euro il 13 settembre 2021 e confermato con decreto del capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 marzo scorso. I lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del bocciodromo comunale prevedono un importo complessivo di 980mila euro. Altri fondi per 610mila euro derivano da risorse proprie dell’ente. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha comunicato l’avvenuta concessione, per il bando ’Progetti On’, di un contributo di 31.145,10 euro destinato al cofinanziamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva. Un’azienda di Formia curerà il tanto atteso intervento. Il bocciodromo è chiuso dal 2018.

Sulla manutenzione del verde, l’assessore Bini informa che "dopo le penali contestate alla ditta appaltatrice, le attività hanno avuto un’accelerata grazie anche a un cambio di metodologia di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria. I risultati sono già visibili in piazza, dove stanno proseguendo gli interventi di rispristino delle fioriere dove erano presenti le piante ormai secche da tempo. Inoltre è stato definito il piano di abbattimento dei 14 pini già individuati come critici in via Marconi; l’abbattimento è previsto tra il 29 luglio e il 3 agosto".

Daniele Bernardini