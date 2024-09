La domenica del derby. Montecatini-Monsummano

È una domenica di derby sentitissimi quella che contraddistingue la seconda giornata del girone A di Promozione (tutti in campo alle ore 15.30). Il clou si gioca al Brizzi di Margine Coperta, dove si sfidano Valdinievole Montecatini e Intercomuale Monsummano. Si tratta del secondo capitolo stagionale della sfida sull’asse Montecatini-Monsummano: il primo, disputato in Coppa Italia, se lo è aggiudicato nettamente (3-0) la squadra di Pellegrini. Il clima atteso per questo nuovo scontro sarà però molto diverso. Vuoi per la voglia di riscatto del Monsummano, vuoi per i tre punti in palio in campionato che regalano stimoli ben diversi dalla Coppa, il derby di domani sarà tutto da seguire. Sia Montecatini che Intercomunale sono di fatto all’esordio in campionato: entrambe infatti hanno saltato la prima giornata del torneo a causa del maltempo e vorrebbero quindi muovere la classifica in vista anche del recupero della prima giornata in programma mercoledì 18. Tra i termali manca il sapore di allenarsi e giocare al Mariotti, alle prese con un profondo intervento di ristrutturazione. Scenario diverso quindi per questa ’classica’ della Valdinievole, tornata ad accendere l’entusiasmo degli appassionato dell’universo del calcio dilettanti.

Altra sfida tutta in Provincia di Pistoia è quella fra Lampo Meridien e Casalguidi. Allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio la formazione allenata da Magrini cerca una prova di riscatto dopo la pesante sconfitte rimediata all’esordio contro il Pietrasanta. In Versilia la Lampo Meridien ha giocato, prodotto occasioni, ma anche subito troppo in difesa. Il rientro dell’esperto leader difensivo Del Sorgo può essere la mossa giusta per ritrovare compattezza. Di fronte alla Lampo c’è il Casalguidi che è all’esordio in campionato. La banda di Benesperi domenica scorsa ha saltato a causa del maltempo la prima casalinga contro il San Giuliano e quindi cerca i primi punti fuori casa.

Gioca in casa anche l’altra squadra del Montalbano, la Larcianese. Al Cei i viola vogliono la prima vittoria, ma di fronte avranno un avversario tosto come il Pietrasanta. La squadra di Cerasa è reduce dal ko sul campo del Firenze Ovest dove ha pagato anche un po’ di sfortuna (colpiti due legni), uscendo sconfitta per 2-0. Curiosità vedere all’opera il centrocampista Federico Mattiello, giocatore del Pietrasanta ed ex professionista con le maglie di Juventus, Chievo, Spal, Bologna e Cagliari. Mister Cerasa per questa partita dovrebbe recuperare i centrocampisti Filippo Ferraro e Cosimo Lenzini, assenti per infortunio muscolare nella scorsa partita.

Stefano Incerpi

Massimo Mancini