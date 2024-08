La corsa delle pariglie. Baldi vince sul velluto

All’Ippodromo Sesana il mese di agosto si apre tradizionalmente con la corse delle pariglie. A vincere l’edizione 2024 sponsorizzata dal quotidiano La Nazione è Edoardo Baldi con la coppia Country Gial-Dynamite Kandy. Alla fine il compito è stato più facile del previsto, ad allinearsi dietro le ali dell’autostart sono state solo due coppie invece di quattro. Nel pomeriggio arriva a sorpresa il ritiro di Riccardo Pezzatini ma a pochi minuti dalla partenza altro colpo di scena, la pariglia di Enrico Bellei non ne vuole sapere di prendere l’andatura giusta, i due cavalli sono evidentemente lontani e così il top driver è costretto a ritirarsi. Con questi imprevisti il pubblico si è potuto rendere conto della difficoltà, apparentemente potrebbe sembrare semplice e invece non lo è affatto, si deve creare una complicità, c’è poi il bilanciamento delle energie perché il cavallo all’interno è quello che "comanda" e automaticamente dura più fatica. La corsa prende finalmente il via ma sulla prima curva i due di Antonio Di Nardo si gettano di galoppo, Baldi ormai ha la vittoria in tasca con una coppia straordinariamente perfetta. Con un bel 14“3 sfiora il record cronometrico della corsa che dal 2016 appartiene a Gennaro Casillo (14“1 firmato da Sophia-Sirena Del Sile ndr) e scrive il suo nome per la terza volta nel prestigioso albo d’oro proprio come nonno Vivaldo.

Come sempre insieme alle pariglie c’è la corsa di trotto montato, ad alzare le braccia al cielo è stata Emily Bellei in sella al suo Baccani. Anche in questo caso non ci sono stati momenti in cui ha rischiato di perdere, lo scatto in partenza gli ha permesso di andare al comando e tirare fino al palo. Emozione alle stelle per tutta la famiglia che ha accompagnato la giovane amazzone in premiazione per festeggiare la prima vittoria in carriera nella specialità. Vincere sulla pista di casa con un cavallo di proprietà allenato da babbo Enrico è il massimo che Emily potesse desiderare. Serata a freccia in su anche per Bellei Senior che porta a casa due belle vittorie con Eva Big e Eclipse Falu.

La corsa riservata ai tre anni è invece stata vinta da Alessio Vannucci in sulky a Frencis Zl che si è giustamente riscattato dalla rottura con la favorita Cornelia Op al montè. Serata super apprezzata con oltre 1200 spettatori e tantissimi bambini. L’estate del Sesana procede a gonfie vele, ogni convegno conferma il legame tra la cittadina e il suo ippodromo. Prossima riunione di corse mercoledì 7 con l’imperdibile concerto allestito nell’area Arena Sesana di Rick Hutton che insieme alla sua band ripercorrerà tutta la storia del rock.

Martina Nerli