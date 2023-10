Iniziati i lavori a Montecatini Terme per sostituire l'acquedotto

Proseguire nell’opera di graduale ammodernamento della rete idrica, garantire miglioramenti sensibili nel servizio per un numero significativo di utenze, ed eliminare il rischio di perdite su tubazioni attualmente vetuste. È con questi obiettivi che Acque, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, ha attivato il cantiere per la sostituzione di un importante tratto di condotta nelle vie dei Colli a Montecatini Terme. L’operazione porterà alla posa di 450 metri di nuove tubazioni, indicativamente nel tratto compreso tra viale Bustichini e via delle Panteraie, per un investimento da circa 200mila euro.

La condotta che verrà sostituita è conosciuta dai residenti, dall’amministrazione comunale e dallo stesso gestore idrico per il numero piuttosto frequente di rotture. Per questo, mentre venivano comunque effettuati i pur necessari interventi tampone, al contempo il gestore idrico aveva avviato la progettazione per il completo risanamento dell’infrastruttura. Per tutto il periodo dei lavori vigerà il divieto di sosta su ambo i lati della strada e il divieto di transito per i veicoli (ad eccezione di residenti e autorizzati). "I vantaggi che ne conseguiranno saranno molteplici – spiega il presidente di Acque, Giuseppe Sardu - Prima di tutto, la significativa riduzione delle perdite. Poi, grazie al rifacimento degli allacci d’utenza e all’aumento del diametro della condotta, un evidente miglioramento del servizio in termini di qualità e continuità".

"Come spesso accade, alle parole, l’Amministrazione fa seguire fatti concreti", ha sottolineato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Alessandro Sartoni.