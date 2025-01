Il nuovo libro di Quinto Malucchi

L’assessorato alla cultura del Comune di Monsummano Terme organizza la presentazione del libro ’Capitolo Quinto’ di Quinto Malucchi che si terrà sabato 11 gennaio 2025, alle ore 10, nella Sala "Walter Iozzelli" della Biblioteca comunale "Giuseppe Giusti". Il libro è stato curato dalla nipote Tiziana Incerpi che ha raccolto le testimonianze dello zio, con la prefazione di Rinaldo Vanni, ex Sindaco di Monsummano Terme. Dopo i saluti della Sindaca Simona De Caro in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, insieme agli autori presenterà il testo la bibliotecaria Stefania Bottai. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza per il Progetto Alice Casciani Ospedale Meyer di Firenze.

AF