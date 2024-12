Il libro sulla disabilità di Edoardo Fanucci. La presentazione al Caffè storico Tettuccio

Dopo il successo ottenuto all’auditorium del Museo delle Navi Antiche di Pisa per la presentazione del libro ’Scomodo. Il mio percorso a ostacoli (Felici Editore 2024)’, Tommaso Fanucci, con la collaborazione degli ’Angeli del Bello’, si prepara a un nuovo evento che lo vedrà protagonista sabato 14 dicembre. Stavolta la cornice sarà quella del caffè storico Tettuccio dove Tommaso presenterà nuovamente il proprio volume, incontrando il pubblico alle 11. L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Montecatini. A intervistare Fanucci ci sarà la giornalista Giovanna La Porta.

In pochi mesi il libro è già stato ristampato più volte. Tommaso, recentemente, è diventato giornalista pubblicista. Il volume vuole essere una guida per insegnanti, studenti e genitori attraverso le esperienze narrate da Tommaso, un ragazzo che ha avuto un percorso scolastico difficile, non vedendo spesso riconosciute le sue potenzialità. "In Italia – evidenzia Tommaso – la persona con disabilità è ancora vittima di un pregiudizio profondamente radicato nella società, caratterizzato da una diffidenza che si ferma all’apparenza della carrozzina o delle altre difficoltà".

Questo atteggiamento impedisce di vedere la persona nella sua interezza, dimenticando che anche la persona con disabilità prova sentimenti e percepisce gli atteggiamenti altrui, persino quando non sembra sia così. Proprio quando sembrava tutto perduto, la vita ha riservato per lui una sorpresa inaspettata. Nel giro di tre anni conosce Lucia, Alessio, Giulia, Federico, Cesare e Camilla, persone speciali che gli hanno permesso di riscoprire la felicità.