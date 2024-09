Il governatore Giani al Tettuccio. Si parla di Cosimo I de’ Medici

Il governatore della Toscana Eugenio Giani è ospite oggi (ore 17.30) della rassegna ’Acqua in bocca ma non troppo’ che si svolge allo stabilimento termale Tettuccio. Giani presenterà il libro ’Cosimo I dei Medici, il padre della Toscana moderna’ (Giunti edizioni). "Oggi la Toscana – spiega Giani – è conosciuta, amata, desiderata in tutto il mondo per le città e i borghi, per la costa e le isole, per il mare e la montagna. Ma non sarebbe la stessa senza il segno che nella sua storia ha lasciatto Cosimo I dei Medici. Cosimo è l’uomo che non faccio difficoltà a definire il padre della Toscana moderna".

Cosimo I è stato il primo Granduca di Toscana, figlio del condottiero Giovanni de’ Medici, detto delle Bande Nere e di Maria Salviati, apparteneva per via paterna al ramo cadetto dei Medici detto dei Popolani. La vita e la preziosa opera sul territorio, questo e molte altre curiosità sono raccontate nel libro di Eugenio Giani. Il predidente della Regione è da sempre studioso e scrittore di storia. "Sono da sempre appassionato di storia medievale e contemporanea – spiega Giani – tanto da pubblicare alcuni saggi che ripercorrono le vicende che hanno reso la Toscana quello che è oggi: una terra straordinaria e rinomata nel mondo proprio per il suo contributo unico alla cultura mondiale. Questa passione profonda mi ha portato a ricoprire di incarichi di Presidente del Museo Stibbert, dell’associazione Museo dei ragazzi, della Federazione Regionale dei Giochi Storici, della Società Dantesca Italiana, del Museo Casa di Dante e degli Amici dei Musei. Tutte esperienze che mi hanno reso consapevole su come promuovere beni storici e turismo culturale". Ingresso libero per il pubblico fino ad esaurimento posti.